Tutti i volti del bosco. La Toscana celebra in un video le sue foreste e chi ci lavora

In occasione della Festa degli alberi che si celebra ogni 21 novembre, la Regione Toscana in collaborazione con Compagnia delle Foreste ha realizzato un video che racconta le storie umane e professionali di chi è impegnato nella gestione sostenibile dei suoi boschi. Secondo i dati del Rapporto sullo Stato delle Foreste in Toscana sono oltre sedicimila le persone che lavorano in un ambiente forestale che ad oggi copre metà dell'intero territorio regionale. Una risorsa vitale da curare.

La presenza del bosco, si ricorda, “garantisce servizi imprescindibili per la nostra vita, come la regolazione del clima, del ciclo dell'acqua, la conservazione della biodiversità, ma anche produzione di funghi, tartufi, frutti ed erbe spontanee, legno da opera e da energia. Il bosco è anche spazio per il tempo libero, luogo di cura e di educazione, di cultura e identità, elemento essenziale di un paesaggio, quello toscano, apprezzato in tutto il mondo.”.

“E la Toscana”, dice Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all'agricoltura della regione, “È la culla delle scienze forestali italiane, nate a Vallombrosa, ospita uno storico e importante corso di laurea forestale a Firenze e anche la sede del Centro di ricerca su foreste e legno del Crea”.