Fiorello in stile Sister Act omaggia l'addio alla tonaca di suor Cristina, ora soltanto Cristina

A Roma la sveglia è uno spettacolo: il balletto stile Sister Act è un omaggio del comico siciliano a suor Cristina, che recentemente ha lasciato la tonaca diventando semplicemente Cristina Scuccia. Fiorello, in compagnia di Biggio, domanda: “Chi siamo noi per giudicare”, poi si concretizza l'esilarante balletto che coinvolge anche altre persone vestite da suora. Parole, quelle di Fiorello, che fanno sponda alle dichiarazioni delle orsoline, l'ordine di cui faceva parte suor Cristina: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l'accompagneremo con l'affetto e con la preghiera”, ha commentato la madre generale Carmela Distefano.