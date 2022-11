Fiorello ironizza sul Ponte sullo stretto di Messina: “Fate prima le strade in Sicilia”

Rosario Fiorello, che sta 'rodando' il ritorno in Rai con 'Viva Rai2', è intervenuto “da siciliano” sul progetto del

ponte sullo stretto di Messina tornato in auge con il nuovo governo: “Prima di fare il ponte - ha detto - facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar”. Poi la “telefonata” con Matteo Salvini, nuovo Ministro delle Infrastrutture, ma l'audio non si sente.