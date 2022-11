Fogli di carta A4 bianchi: la protesta contro il lockdown imposto da Pechino evoca Tienanmen

Sono dei comuni fogli bianchi, formato A4, sventolati contro Pechino per dire basta alle politiche restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza di Covid-19. La Cina, che in un primo momento era riuscita a limitare i contagi, ora sembra essere travolta dalla replicazione del virus e dalle rivolte popolari fatte di persone esauste dalle politiche restrittive. In un Paese in cui la censura è tangibile, i manifestanti cinesi trovano modi creativi per esprimere la propria opposizione al governo. Così la protesta dei fogli bianchi è un nuovo modo di manifestare senza violare le regole né le leggi in vigore. All'iniziativa hanno aderito anche gli studenti della prestigiosa Tsinghua University che si sono lasciati fotografati con le “equazioni di Friedmann”, il fisico il cui nome in inglese evoca “freed man” (uomo libero) e “freedom” (libertà). Sempre sul tema i 'netizen' utilizzano giochi di parole per esprimere il dissenso come “buccia di banana” che ha le stesse iniziali in cinese del nome di Xi Jinping, o “mousse di gamberi” che suona vicino alla parola “dimissioni”.

In questo contesto di cose dette e non dette trovano spazio le canzoni del musical Les Misérables, ma anche vecchi discorsi di Xi Jinping. In Cina è sempre più popolare la canzone “Do You Hear the People Sing?”, già usata la scorsa primavera durante il lockdown a Shanghai. Cosa dicono le parole? “Senti le persone cantare, cantare la rabbia degli uomini? È la musica della gente che non vuole più essere schiava, c'è una vita che comincia quando arriva il domani”. Ma dopo una canzone di protesta si esegue l'inno nazionale e l'Internazionale, per smontare in anticipo ogni denuncia da parte delle autorità che si tratti di un movimento antipatriottico o manovrato dall'esterno. Un video virale mostra gli studenti in un dormitorio mentre cantano una canzone della rockband di Hong Kong, Beyond, “Boundless Oceans, Vast Skies”, usata come inno alla libertà da molti manifestanti pro-democrazia nell'ex colonia britannica. Una protesta importante, di massa, la più grande, forse, dopo Tienanmen.