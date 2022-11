Forti esplosioni nella Crimea occupata dai russi: “Colpito l'aeroporto”

I canali ucraini hanno diffuso le immagini delle esplosioni avvenute nella città di Dzhankoi, in Crimea, dal 2014 in mano russa. Stando a quanto dichiarato dai media ucraini, sarebbe stato colpito l'aeroporto. L'agenzia di stampa Ukrinform ha riferito che le esplosioni sono state udite nella tarda serata appena trascorsa. Al momento non si hanno ancora notizie sull'origine delle deflagrazioni.