Fuga da Kherson in barca: unità russa lancia granata sul molo, poi resta vittima di fuoco amico

Brutta disavventura per un'unità russa finita sotto il fuoco amico. Tutto si consuma in pochi istanti quando, durante la fuga dalla città di Kherson, si apprestano a lasciare il pontile in barca. Lanciano una granata con l'intento di distruggere il passaggio al nemico prima di ritrovarsi misteriosamente a metà del fiume con i colleghi russi che gli sparano contro. Inutili le urla, uno di loro più volte ripete di essere ferito. Storie di guerra e di liberazione, come nel caso di Kherson, tornata in mano Ucraina qualche giorno fa. “Un'importante vittoria” secondo gli ucraini, “una scelta tattica” secondo gli analisti che studiano le mosse della Russia.