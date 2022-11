Il sottosegretario Gemmato: "Senza vaccini ci sarebbero stati più morti? Questo lo dice lei..."

“In Italia siamo stati primi per mortalità e terzi per letalità” ha dichiarato ieri sera su Raidue il sottosegretario alla Salute, ed esponente di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, rispondendo ad Aldo Cazzullo (il quale gli ricordava che senza i vaccini le cose sarebbero andate peggio) “Questo lo dice lei…”, come a mettere in dubbio la validità dell'efficacia dei vaccini anti-Covid.

Gemmato ha poi precisato di non volersi schierare “pro o contro i vaccini”, volendo quindi concentrare il cuore della discussione su altro: “Siamo passati dall'emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti” ha infatti dichiarato stamane in una nota.

La polemica politica vede le opposizioni, dal Pd ad Azione, unite nel chiedere le sue dimissioni. Il partito, attraverso il capogruppo FdI alla Camera Foti, lo difende: “Siamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione della sinistra che usa frasi decontestualizzate per attaccare il governo Meloni”.