Geo Barents, portato via in ambulanza uno dei 2 migranti che si era gettato in mare: “Febbre a 39”

Uno dei due siriani che si sono gettati dalla nave Geo Barents, di Medici Senza Frontiere al porto di Catania, è stato appena portato via in ambulanza. Ha 39 di febbre. Lo rende noto la Ong e lo confermano le immagini. Ahmed insieme a un altro siriano, Youssuf (entrambi nomi di fantasia), erano stati lasciati sul molo, dove hanno trascorso tutta la notte, fin dalle 14 di ieri. "Ahmed - spiega Msf - ha lasciato Damasco un anno fa “per fuggire dalla situazione pericolosa e insostenibile nel suo paese, dove non poteva più restare. È andato in Libia e da lì, per sei volte, ha tentato di attraversare il Mar Mediterraneo a bordo di imbarcazioni instabili. È stato intercettato e portato in centri di detenzione dove ha subito violenze e abusi prolungati. Ci ha raccontato che da allora ha forti dolori alla schiena a causa delle violenze che ha subito. Sia Youssouf sia Ahmed, da quando si sono tuffati in mare per protestare contro la decisione delle autorità italiane, hanno trascorso l'intera notte all'aperto in banchina rifiutando cibo e acqua”.