Gerusalemme: l'esplosione alla fermata dell'autobus ripresa dalla telecamere di sorveglianza

Il video mostra un'improvvisa nuvola di fumo che si sprigiona da una fermata dell'autobus lungo una strada trafficata mentre passano alcuni veicoli.

Due bombe sono esplose alle fermate degli autobus alla periferia di Gerusalemme uccidendo un ragazzo di 16 anni e ferendo almeno altre 14 persone, in quello che le autorità israeliane considerano un “attacco terroristico coordinato” di militanti palestinesi. La vittima, riferisce il “Times of Israel” citando l'emittente pubblica Kan, sarebbe uno studente di 16 anni di origine canadese.

La polizia ha attribuito la prima esplosione, avvenuta nell'ora di punta, a un ordigno esplosivo piazzato in una stazione degli autobus in periferia. La seconda - circa 30 minuti dopo - ha colpito una fermata dell'autobus in un quartiere nella parte orientale della città.