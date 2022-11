Giornalista a Zelensky: “Cosa farai finita la guerra?”. “Andrò in Crimea voglio vedere il mare”

In più occasioni Volodymyr Zelensky ha affermato che la guerra è iniziata in Crimea e dovrà finire con la sua liberazione. Tanto per citare alcune parole pronunciate durante alcuni interventi o dibattiti pubblici: “La Crimea è Ucraina e non la molleremo mai”. E così durante un'intervista, il presidente ucraino non si è smentito. Il giornalista gli domanda: “Cosa farai quando la guerra sarà conclusa?”. Risposta: “Andrò in Crimea voglio vedere il mare e non ci andrò in inverno” ha aggiunto.

La Crimea è riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Ucraina, ma la penisola del Mar Nero è stata annessa alla Russia nel 2014 dopo un referendum che la comunità globale considera illegittimo. Secondo molti ucraini sarebbe stato questa “aggressione” a dare vita alla guerra tuttora in corso.