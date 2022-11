Gli amichetti non si presentano alla festa di compleanno: la bimba di 3 anni mangia la pizza da sola

La festa? Un disastro ha raccontato la donna sui social dicendo di avere il “cuore spezzato”. Di 27 bambini invitati al compleanno della figlia non si è presentato nessuno. Così Breanna Strong, di Salt Lake City, ha pensato di farlo sapere a tutti e ha registrato la piccola Avery mentre mangia la pizza da sola. Le immagini mostrano la stanza desolata, i tavoli apparecchiati, la festeggiata affranta, in un parco tematico pieno di divertimenti. Il video è diventato virale raggiungendo quasi sei milioni di visualizzazioni e oltre tredicimila commenti. Dei 27 soltanto in 7 avevano confermato, ma alla fine non si sono presentati neanche quelli: “Soldi e tempo sprecato”.