Grammy Awards 2023, i Måneskin candidati nella categoria Best New Artist

I Måneskin sono stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. La band ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Elvis, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Dopo la delusione agli MTV Europe Music Awards 2022, il ritorno in grande stile nella massima competizione musicale al mondo: per la band romana si tratta della la prima nomination ai Grammy e dovranno battersi con Anitta e Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.