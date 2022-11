Hawaii, il vulcano più grande al mondo è tornato a eruttare dopo 38 anni -Video

L'eruzione del Mauna Loa è iniziata alle 23:30 ora locale di domenica, le 11:30 di lunedì ora italiana. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) nella parte alta del vulcano si sono creati torrenti di roccia fusa .

Tra gli effetti anche le spesse nuvole di fumo sopra l'isola Hawaii, la più grande dell'omonimo arcipelago del Pacifico. Nessuna evacuazione è stata disposta per ora dalle autorità, ma l'area vicino alla vetta e alcune strade dell'isola sono chiuse per precauzione.

"Le prime fasi di un'eruzione del Mauna Loa possono muoversi rapidamente e la posizione e l'avanzamento dei flussi di lava possono cambiare rapidamente", ha avvertito l'Usgs.

Secondo l'istituto, i venti potrebbero anche trasportare "gas vulcanico e capelli di Pele'", fibre di vetro vulcanico che prendono il nome dalla dea hawaiana del fuoco, che si formano quando le goccioline di lava si allungano in sottili filamenti sotto l'effetto delle tempeste. Affilate come lamette da barba, sono pericolose per la pelle e gli occhi.

Oltre una dozzina di terremoti di magnitudo superiore a 2,5 hanno colpito la regione nelle ultime ore, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, uno ha raggiunto magnitudo 4,2.

Il vulcano Mauna Loa che occupa più della metà dell'isola Hawaii e si erge a 4.169 metri sopra l'Oceano Pacifico, ha eruttato l'ultima volta a marzo e aprile del 1984, scatenando un flusso di lava fino a otto chilometri della città di Hilo.