L'ex sindaco: "Ho segnalato che gli alvei erano ostruiti, nessuno mi ha risposto"

Intervistato dal Telegiornale regionale della Campania, lo sconforto dell'ex primo cittadino di Casamicciola Giuseppe Conte, che aveva avvertito Comune, Protezione Civile, Città Metropolitana: "Ho segnalato che gli alvei erano ostruiti con più di 20 mail, nessuno mi ha risposto".

A stretto giro, la replica, ieri, della commissaria prefettizia Simonetta Calcaterra, che dal mese di luglio ha guidato il comune di Casamicciola: "Noi le ordinanze le abbiamo emesse e diffuse anche attraverso la stampa locale". La commissaria non ci sta a fare da capro espiatorio: da parte sua - sostiene - nessun allarme sottovalutato, il Comune dopo le allerte meteo ha emesso due ordinanze con le prescrizioni richieste dal grado di allerta.

Anche sulle mail inviate dall'ex primo cittadino ha acceso un faro la procura di Napoli, dove ieri si è svolto un lungo vertice coordinato dalla procuratrice Rosa Volpe: sono state disposte una serie di acquisizioni di documenti, ma il fascicolo per disastro colposo è contro ignoti. "Nessun iscritto nel registro degli indagati", assicurano dalla procura.

La commissaria Calcaterra ora però si ritrova, suo malgrado, al centro di una querelle tra governo centrale e Regione Campania. Oggetto è infatti proprio la sua nomina da parte del Governo a commissario per l'emergenza alluvione. Una nomina pe rla quale occorre il parere vincolante della Regione. Assenso che Palazzo Santa Lucia non vuole dare. E lo ha comunicato con una lettera inviata a Palazzo Chigi. La Regione però non ha indicato nomi alternativi. Si attende ora l'indicazione da parte del Governo.