I granchi rossi invadono strade e campagne per la migrazione annuale verso il mare

Le immagini girate da Parks Australia mostrano migliaia di enormi granchi rossi attraversare strade e ponti, senza badare ad altri animali e passanti. Sono milioni i crostacei che in questo periodo emergono dalle foreste nel centro dell'isola per riversarsi in mare dove ogni femmina, dopo l'accoppiamento, deporrà fino a 100mila uova prima di cominciare il viaggio di ritorno verso la giungla.