"I patrioti sono felici", sorridono sull'autobus che li porta al fronte, i soldati russi mobilitati

Fuori campo la voce dell'intervistatore: “Sei contento?”, “Sì”, risponde la giovanissima recluta.

Il video propagandistico della tv russa - diffuso anche su Telegram - che documenta il trasporto di nuove reclute spedite al fronte, che si mostrano contenti di andare a combattere contro Kiev. Di sottofondo una musica trionfale. "I patrioti sono felici".

Secondo il bollettino di due giorni fa del centro di analisi americano Institute for The Study of War (Isw), “la Russia starebbe preparando, in segreto, una nuova mobilitazione per rafforzare le proprie truppe in Ucraina”, mentre il ciclo autunnale di reclutamento di centinaia di migliaia di riservisti è terminato.

L'Isw spiega che le conversazioni russe intercettate su Telegram suggeriscono una “seconda mobilitazione”, facendo l'esempio di un cittadino di San Pietroburgo che ha ricevuto una convocazione per gennaio 2023. Potrebbe addirittura iniziare già a dicembre.

L'istituto ritiene che questa nuova mobilitazione "porterebbe probabilmente a una formazione di qualità ancora inferiore sia per le reclute mobilitate che per i coscritti, poiché avranno una capacità di formazione insufficiente".