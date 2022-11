Il cinema propone pop-corn “all you can eat”: arrivano con pentole in acciaio, bagnarole e scatoloni

Tanti thailandesi hanno risposto alla proposta di un cinema di offrire pop-corn con formula “all you can eat” per soli 5,60 dollari. E così i “fortunati” si sono presentati con pentole in acciaio, tinozze in plastica, di ogni forma e dimensione, e perfino muniti di capienti scatoloni di cartone. Oltre ai chicchi di mais erano previste anche delle ricariche di soda per aiutare a placare la sete innescata dal sale.