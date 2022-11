Il condominio di Nina colpito dai russi: "È stato spaventoso, volava tutto" - Video

Nina Vlasiuk era a casa con la figlia di 10 anni quando il missile russo si è schiantato contro il suo condominio, in un sobborgo di Kiev. “La prima esplosione è stata molto forte. Dopo la seconda esplosione, la casa ha iniziato a tremare. È stato molto spaventoso. Le cose iniziano a volare: polvere, frammenti... Non ho parole per descrivere la scena. Ho coperto mio figlio. Abbiamo aspettato che fosse finita", ha detto a Reuters. Nella sua cucina di Vlasiuk, la finestra è stata spazzata via e le piastrelle del muro hanno ricoperto il tavolo da pranzo. Il giorno dopo l'attacco a casa non c'erano ancora elettricità, riscaldamento e acqua e non sapeva quando sarebbero state ripristinate le forniture. Secondo Kiev, questi attacchi che colpiscono i civili sono crimini di guerra.

(video Reuters)