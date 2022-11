Il consigliere comunale si lamenta: “Avete fissato la seduta mentre gioca il Napoli”

Il Napoli scende in campo contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre il consiglio comunale è in seduta a Pomigliano d'Arco. Un consigliere si lamenta pubblicamente con il presidente, “colpevole” di aver fissato la seduta proprio nell'orario della partita (Per dovere di cronaca vinta 2-0 dai padroni di casa, ndr). Dalle chat private il video è rimbalzato sui social. “In dieci anni di presidenza non ho mai messo un consiglio comunale quando giocava il Napoli”, dice il protagonista del simpatico siparietto. Il presidente ride, quasi si scusa: “Hai ragione”, ma il consigliere insiste: “C'è da piangere”.