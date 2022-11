Il deputato Soumahoro a bordo della Humanity 1 attacca il governo Meloni e chiede aiuto a Mattarella

Sono proseguite durante la notte al porto di Catania le operazioni di sbarco di migranti dalle navi ong “Humanity 1” e “Geo Barents”. In 144 hanno lasciato “Humanity 1”, ma 35 sono rimasti a bordo. Sono invece 357 i migranti sbarcati dalla nave di Medici senza frontiere, mentre 215 sono rimasti a bordo. Medici senza frontiere ha contestato lo sbarco selettivo proposto dalle autorità italiane e fa sapere l'Ong che “l'operazione di soccorso si può considerare terminata solamente una volta che tutti i sopravvissuti sono stati fatti sbarcare in un luogo sicuro”. A sostenerli il deputato di Verdi e Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro, da due giorni a Catania.

“Il governo Meloni sta operando in un contesto di totale illegalità. Siamo in piena violazione dell'articolo 10 della nostra carta costituzionale che stabilisce che l'ordinamento politico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale maggiormente riconosciuto, vale a dire alla convenzione di Ginevra e alla Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo”, ha dichiarato Soumahoro. Poi l'appello a Sergio Mattarella: “Rivolgo un appello al Presidente della Repubblica in quanto garante della Carta costituzionale: non si può permettere in un contesto democratico che ci sia da parte del governo Meloni l'utilizzo della Carta come un campo da ping pong”.