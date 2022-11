Il generale Pat Ryden: "Attendiamo una valutazione sul campo, poi capiremo meglio come muoverci"

L'intervento del Generale Pat Ryden, Segretario stampa del Pentagono: “Il gruppo di contatto si concentrerà su un paio di cose. Prima di tuto i nostri partner ucraini ci aggiorneranno per quanto riguarda una valutazione sul campo, per quello che vedono sul campo di battaglia. Poi si parlerà molto della sicurezza ucraina, delle esigenze della sicurezza ucraina. Dopo il gruppo di contatto di domani avremo altre informazioni da fornire per quanto riguarda i risultati di questa valutazione. Dovrebbe essere un buon dialogo, una possibilità di connetterci con gli alleati ucraini per capire come meglio appoggiarli nella loro lotta contro l’aggressione russa".