Il grande incendio scoppiato in un magazzino vicino alla metropolitana di Mosca, fiamme su due piani

A Mosca è scoppiato un grande incendio in centro, in piazza Komsomolskaya. Secondo le agenzie russe è andato in fiamme un magazzino in mattoni a due piani.

Sette persone sono rimaste bloccate all'interno e si sarebbero nascoste nei frigoriferi prima che i soccorritori portassero tutti in salvo.

Secondo i primi riscontri da fonti russe nessuno è rimasto ferito.