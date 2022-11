Il grande salto dello squalo che atterra sulla prua di una barca da pesca

Stava procedendo tutto da copione quando lo squalo è uscito dall'acqua finendo sulla prua del pescherecchio. A bordo c'erano un gruppo di persone impegnate in una battuta di pesca al largo della costa di Whitianga, in Nuova Zelanda. Rimasto impigliato all'amo, l'animale ha cercato di liberarsi dandosi lo slancio necessario che gli ha permesso di salire a bordo. Fortunatamente i vetri protettivi dell'imbarcazione hanno evitato il peggio. “Quando lo squalo mako ha abboccato è uscito dall'acqua ed è finito sulla barca. Non sapevamo cosa fare, è stata una cosa pazzesca” al pari della paura, durata per due lunghissimi minuti. Poi lo squalo è scivolato in acqua e si è allontanato.