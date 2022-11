Il Ministero della Difesa ucraino celebra la liberazione di Kherson - video

“Non abbandoneremo mai coloro che sono presi nelle fauci di un mostro. Combatteremo per ognuna delle nostre persone, belle come l'universo”. È la frase che accompagna il video sulla pagina ufficiale Twitter del ministero della Difesa ucraino.

Dopo che le forze ucraine sono entrate in città, la folla di Kherson sabato 12 novembre ha celebrato la liberazione.

I residenti della città del Sud dell'Ucraina sono quasi senz'acqua e devono far fronte alla carenza di moltissimi beni come pane e medicine, hanno avvertito alcuni funzionari. Intanto proseguono gli sforzi per rimuovere le mine e ripristinare le infrastrutture critiche dopo il ritiro delle forze russe.