Il momento in cui Taylor Swift viene premiata per gli MTV Europe Music Awards

Al premio ha dominato Taylor Swift, forte di sei nomination, che fa man bassa portando a casa ben quattro riconoscimenti: Best Video, Best Artist, Best Pop, Best Long form. Il premio Best Song è andato invece a Nicki Minaj. Delusione per Harry Styles che, nonostante sette nomination, si afferma solo come "Best Live".

E momento d'oro per i PinguiniTattici Nucleari che dopo aver dominato l'estate con i singoli Giovani WannaBe e Ricordi, registrato sold out in prevendita a San Siro e all'Olimpico di Roma conquistano anche il "Best Italian Act", agli Mtv Emas 2022, ieri sera a Dusseldorf, in Germania. La band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti ha avuto la meglio su Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin. I "Pinguini" hanno anche annunciato la pubblicazione del nuovo album, Fake News, in uscita il 2 dicembre, a due anni dal precedente EP AHIA!.