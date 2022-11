Il paracadute si aggroviglia a 500 metri d'altezza: miracolosamente sopravvissuto il militare

Brutta disavventura per un paracadutista indonesiano dei “berretti arancioni” durante un'esercitazione presso la base aerea di Sulaiman, a est di Giacarta. A bordo dell'Hercules il militare si è lanciato da oltre 480 metri, per poi ritrovarsi col paracadute aggrovigliato. La rovinosa caduta si è conclusa a lieto fine: è miracolosamente sopravvissuto ed è stato ricoverato per la frattura dell'anca.