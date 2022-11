Il posto di blocco si rivela una trappola perfetta: così i carabinieri sventano la rapina alle Poste

Un'auto comune per passare inosservati, ma i carabinieri della Compagnia di Penne già da tempo seguivano i loro spostamenti. Così il finto posto di blocco si è trasformato in un arresto documentato dalle telecamere di sicurezza. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per tentata rapina aggravata in concorso. Le indagini, promosse dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri del capoluogo vestino e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, hanno permesso di intervenire poco prima del colpo. In pochi istanti i malviventi vengono fatti scendere, mentre i rinforzi si precipitano sul posto. Prima si materializzato due auto, poi altre due. La trappola ha funzionato.

La rapina si sarebbe dovuta compiere alle poste di Turrivalignani, un piccolo paese del Pescarese. I malviventi avevano pianificato ogni dettaglio, scegliendo persino una giornata di pioggia, magari per approfittare dei controlli ridotti per il maltempo: nel mezzo sono stati trovati una pistola scenica ma priva del tappo rosso, “per costringere l’impiegata ad aprire l’ufficio”, e delle fascette in plastica da elettricista, già assemblate e pronte per essere utilizzate, “probabilmente per legare i soggetti presenti”, e due radio ricetrasmettenti con auricolare oltre ai guanti e altri oggetti che sarebbero serviti a travisare le loro sembianze.

Dalle perquisizioni scattate a seguito dell’arresto sono stati ritrovati un fucile calibro 12 a canne mozze, detenuto illegalmente, e varie munizioni, 10 grammi di hashish e due stampe in plastica, palesemente contraffatte, raffiguranti le riproduzioni, anteriore e posteriore, di una targa fittizia, utilizzata per depistare i controlli durante altre attività criminali.