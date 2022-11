Il premio Oscar Paul Haggis condannato a pagare 7,5 milioni di dollari per stupro

Un tribunale civile di New York ha condannato il regista canadese, premio Oscar, Paul Haggis, al pagamento di 7,5 milioni di dollari a una donna che lo ha accusato di stupro, avvenuto nel 2013. Haggis, regista di 'Crash' e sceneggiatore di 'Million Dollar Baby' e 'Casino Royale', 69 anni, è stato giudicato da una giuria civile della Corte Suprema di New York, dopo un processo che ha preso il via il 19 ottobre scorso. La vittima, un'agente pubblicitaria che lavorava nel cinema, ha puntato il dito contro Haggis nel 2017, raccontando che, quattro anni prima, quando aveva 26 anni, è stata violentata dal regista.