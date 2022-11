Macron arrivato a Washington: con Biden parlerà anche di Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Washington per la prima visita di stato della presidenza di Joe Biden, una ripresa dello sforzo diplomatico che era stato sospeso a causa della pandemia di Covid-19. Dopo le tensioni dello scorso anno legate alla vendita di sottomarini nucleari all'Australia da parte degli Stati Uniti, che avevano portato Macron a richiamare temporaneamente l'ambasciatore francese negli Usa, la situazione ora è cambiata. Il presidente francese è uno degli alleati principali di Biden in particolare per quanto riguarda la risposta dei Paesi occidentali all'invasione russa dell'Ucraina. Biden e Macron hanno una lunga agenda per il loro incontro alla Casa Bianca, compreso il programma nucleare iraniano, la crescente assertività della Cina nell'Indo-Pacifico e le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità nella regione africana del Sahel, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e francesi. Ma in primo piano durante il loro incontro nello Studio Ovale ci sarà la guerra della Russia in Ucraina, poiché sia Biden che Macron lavorano per mantenere il sostegno economico e militare a Kiev mentre cerca di respingere le forze russe.