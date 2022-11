Il racconto della cugina piemontese del Papa: "Quando era gesuita mi cucinava il pollo"

L'intervista di Silvia Bacci, del Tgr Piemonte, a Carla Rabezzana: la cugina del Papa aspetta la visita del pontefice che questa sera si recherà nell'astigiano. Una parentela che è anche un'amicizia coltivata negli anni, al punto che Bergoglio ha deciso, in occasione dei 90 anni della sua cugina, di tornare in prima persona in quella che è la terra di origine della sua famiglia.

Gli aneddoti di un rapporto che dura da una vita che raccontano la semplicità di Francesco: "Quando veniva a Torino veniva da semplice gesuita, mangiava da me, faceva tutto lui: lavava i piatti, faceva il pollo con il sale".

Il pontefice ha radici familiari nella regione, dove vivono i figli dei fratelli dei nonni, e dei genitori.

Il programma "piemontese" di Papa Francesco

Oggi, Sabato, incontrerà la cugina Carla Rabezzana a Portacomaro, poi l'altra cugina Delia Gai con altri parenti, a Tigliole. Sempre nell'astigiano.

Mentre domani, Domenica il Pontefice si concederà alla comunità diocesana con una celebrazione eucaristica in Cattedrale alle 11 (celebrazione trasmessa su Rai 1 che seguirà l'evento in diretta dalle 10.20 con “A Sua Immagine” e poi dalle 10.45 con il TG1 fino a fine Messa, comprendendo nel programma anche la recita dell’Angelus).

Prima della Messa, Bergoglio effettuerà un giro della città con la papamobile: un percorso di 1 chilometro tra la folla, con un cospicuo dispiegamento di forze (180 persone tra vigili urbani e poliziotti, 300 volontari di protezione civile, 100 volontari della diocesi) che dovranno garantire la sicurezza del pontefice e di tutti coloro che interverranno.