Il sacrificio dei cammelli in Buriazia, fuoco e tamburi, gli sciamani: "Per il bene della Russia"

Nel filmato - diffuso in rete su social russi - il rito propiziatorio per portare fortuna al paese nella guerra contro l'Ucraina. Sacrificati 5 cammelli in Buriazia, Sciamani: "per il bene della Russia", l'incredibile video propagandato su Telegram. Su un cumulo di tronchi di legno, le carcasse degli animali poi bruciati, mentre alcuni musicisti eseguivano musiche tradizionali.

Il rituale antico, nella piccola repubblica della Federazione situata al confine con la Mongolia, è avvenuto nella zona siberiana del paese.

Papa Francesco: “I più crudeli i ceceni ed i buriati”

E proprio ieri Papa Francesco aveva citato gli abitanti della regione - i buriati - assieme ai ceceni, indicandoli come "i più crudeli" nei combattimenti nel conflitto ucraino: “Quando parlo dell’Ucraina, parlo di un popolo martirizzato. Quando parlo dell’Ucraina parlo della crudeltà, perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano. Generalmente i più crudeli sono forse quelli che vengono dalla Russia - ha detto Bergoglio, intervistato dalla rivista dei gesuiti statunitensi ”America Magazine" - ma non dalla tradizione russa, come i ceceni, i buriati, e così via. Di certo ad invadere è lo Stato russo".