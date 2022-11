Il sito Tmz pubblica un video della sparatoria in cui è morto il rapper Takeoff

Nel video si vede Quavo, altro componente del gruppo musicale dei Migos, nonché produttore e zio di Takeoff, discutere con una persona. Non vediamo il terzo componente del gruppo, Offset, cugino del rapper ucciso. Alcune fonti riportano che l'argomento fosse il basket. Takeoff sembra più indietro rispetto alla conversazione, quasi in disparte, ma quando inizia la confusione si può notare un ragazzo vestito di nero che arretra ed estrae una pistola dalla tasca, poi si sentono i colpi di pistola e Takeoff cadere a terra. Il video è diffuso dal sito TMZ ed anche sui suoi social, ma l'account di Twitter in questo momento è sospeso per violazione delle regole del network.