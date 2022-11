Il video delle sette opere realizzate da Banksy in Ucraina

Lo street artist Banksy ha pubblicato su Instagram questo video con il quale riconosce sette opere eseguite in Ucraina. Alcune erano state già note, ma non vi era certezza dell'attribuzione dato il silenzio mantenuto dall'artista fino a oggi.

Il filmato è una sorta di “making of” in cui si può vedere Banksy ritagliare stencil e dipingere con lo spray, senza mai mostrarsi in faccia (la sua identità non è mai stata svelata). Vengono poi mostrate le opere, per lo più in bianco e nero: per esempio, un vecchio dalla barba lunga seduto in una vasca da bagno a Horenka (regione di Kiev) che si strofina la schiena con una grossa spazzola, disegnato sulla parete piastrellata del bagno di una casa sventrata dai bombardamenti. Un'altra opera raffigura una donna addossata alla facciata di una casa bruciata, con bigodini in testa, una maschera antigas e in mano un estintore.

Altre immagini mostrano ginnaste che danzano sopra il foro d'impatto di un proiettile o in equilibrio a testa in giù su montagne di macerie, due bambini che usano un cavallo di frisia come altalena, un lanciarazzi il cui cannone diventa un pene stilizzato. Tra le rovine di un asilo, un giovane judoka getta a terra un pugile adulto, il cui fisico ricorda quello del presidente russo Vladimir Putin. Alla fine una scritta in sovraimpressione: "In solidarietà con il popolo ucraino".

(video da Instagram @banksy)