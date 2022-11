Il video girato da un drone sopra le rovine del ponte Antonovsky, a Kherson

Queste immagini sono state girate a Kherson per Associated Press da Mstyslav Chernov, fotografo e regista molto conosciuto in Ucraina, già noto alle cronache internazionali per aver documentato le prime tre settimane di guerra a Mariupol. Mostrano il ponte Antonovsky sul fiume Dnipro distrutto dalle forze russe all'inizio di novembre durante il ritiro dalla città. In precedenza era stato colpito diverse volte dall'artiglieria ucraina, che aveva inferto grossi danni ma non aveva causato crolli delle careggiate. Accanto al ponte, sono visibili anche i resti dell'attraversamento galleggiante sul quale sono transitati a piedi almeno una parte dei soldati russi che hanno abbandonato le postazioni in città.