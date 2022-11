Il video integrale delle "10 condizioni per la pace" di Zelensky, Zaporizhzhia "bomba radioattiva"

L'intervento del presidente ucraino Zelensky al G20 in corso a Bali, le sue "10 condizioni per la pace", e la preoccupazione per il disastro nucleare.

Se la Russia non metterà in campo "azioni concrete" per arrivare alla pace significa - così Zelensky - che vuole"ingannare" il mondo e congelare la guerra. Il premier ha ribadito che all'Ucraina deve “essere offerta la possibilità di una pace giusta, senza compromessi per la sua sovranità”.

Davanti agli occhi di tutto il mondo la Russia ha trasformato la centrale nucleare di Zaporizhzhia "in una bomba radioattiva che può esplodere in qualsiasi momento", ha continuato davanti ai leader mondiali: "Considero criminale anche solo la possibilità di un simile scenario", ha aggiunto. "Lo stesso vale per le folli minacce di armi nucleari a cui ricorrono i funzionari russi: vi prego di usare tutto il vostro potere per far sì che la Russia abbandoni le minacce nucleari".

"Se la Russia sta cercando di privare l'Ucraina, l'Europa e tutti i consumatori di energia nel mondo della prevedibilità e della stabilità dei prezzi, la risposta dovrebbe essere una limitazione forzata dei prezzi di esportazione per la Russia"