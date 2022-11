Il video ripreso vicino al luogo dell'esplosione a Istanbul

Altre immagini riprese vicino al luogo dove è avvenuta l'esplosione sul centrale viale Istiklal, normalmente affollato e popolato di negozi per lo shopping. Naturalmente sono seguiti attimi di terrore e panico tra i presenti. Nel video si vedono almeno 4 persone a terra. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, si pensa ad una bomba lasciata a terra in una borsa oppure ad un vero e proprio attacco kamikaze.