Ilary Blasi smentisce il flirt con l'uomo misterioso, è Edmondo Israilovici: “Un mio amico”

Ilary Blasi si difende con un innocente video girato tra amici e risponde alle voci di un presunto flirt con un “uomo”. Il personaggio misterioso sarebbe l'immobiliarista Edmondo Israilovici, suo amico da 15 anni. La showgirl ci tiene a mettere i puntini sulle “i” e stronca sul nascere un articolo di pubblicato da “Diva e Donna”. Da mesi tiene banco il divorzio da Francesco Totti, tanto che anche il New York Times ha dedicato attenzione alla coppia romana: “Una disordinata separazione che offusca la leggenda del calcio”. Intanto Blasi si difende e in questo modo tutela anche il suo amico Edmondo, detto Mondo. “Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta”. “Dimmi la verità, adesso che sei finito sui giornali scandalistici rimorchi di più?”. E lui: “No, mi hai bruciato”.