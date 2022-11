All'improvviso sale sul tavolo e incolla le mani: la protesta dell'attivista durante il talk show Tv

Un attivista per il clima invitato a confrontarsi in un talk show televisivo è salito sul tavolo incollandosi le mani. Dopo i quadri presi di mira dagli attivisti di Stop Oil Now, questa volta la protesta di Jelle de Graaf è andata oltre raggiungendo la televisione. “Parlerò della crisi climatica e della crisi ecologica”, ha detto ma il tavolo è stato portato via di peso dallo studio durante la pausa pubblicitaria. “Potrei dire che era nervoso e ho cercato di calmarlo”, ha detto il presentatore televisivo Van Erven Dorens.