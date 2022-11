In un video il tour completo della Casa Bianca decorata per le feste

“Quando il nostro paese è unito, siamo più forti. Ciò che condividiamo è molto più grande delle cose che ci separano. L’anima della nostra nazione è, ed è sempre stata, ‘Noi il popolo". Lo ha detto Jill Biden nel tradizionale appuntamento di presentazione delle decorazioni per le feste di fine anno della Casa Bianca.

La First Lady ha spiegato di aver tratto ispirazione dai documenti fondanti della democrazia americana per le decorazioni di quest'anno. 'We the people', 'Noi il popolo', è il tema scelto sia per adornare l'albero di Natale sia gli spazi pubblici della Casa Bianca.

In mostra, tra l'altro, ci sono una copia della Dichiarazione d'Indipendenza, esposta nella biblioteca, mentre tra gli addobbi spicca la replica gigante in pan di zenzero della Casa Bianca, da 136 chilogrammi, che comprende anche un modellino in zucchero della Independence Hall di Filadelfia, dove vennero firmate sia la Dichiarazione d'Indipendenza che la Costituzione degli Stati Uniti.

Tra le decorazioni allestite alla Casa Bianca, anche una menorah in legno, che verrà accesa di notte durante la festività ebraica di Hanukkah. “Possiamo celebrare festività diverse, possiamo cantare canzoni diverse o recitare preghiere diverse, ma i nostri valori americani condivisi resistono stagione dopo stagione”, ha concluso Jill Biden.