In un video "l'esecuzione sommaria" di 10 militari russi. Mosca accusa Kiev: "Giustiziati a freddo"

Sulla guerra in Ucraina piomba un nuovo caso di brutalità. Questa volta sono i russi a chiamare in causa gli ucraini, accusandoli di aver giustiziato a freddo dieci soldati che si erano arresi. Mosca, come prova, ha mostrato alcuni video che hanno fatto il giro dei social, e l'Onu ha fatto sapere che li sta esaminando. Da Kiev non è arrivato nessun commento ufficiale, ma quanto accaduto getta un'ulteriore ombra sulle già deboli prospettive di una tregua per intavolare una trattativa.

In uno dei video circolanti sui social in lingua russa si vedono alcuni militari che si arrendono alle truppe con la bandiera ucraina nella mimetica e si sdraiano a terra nel cortile di una casa bombardata. All'improvviso si vede sopraggiungere un militare presumibilmente russo che spara all'impazzata, qui le immagini si interrompono bruscamente. Un altro video, riprendendo dall'alto la stessa scena, mostra una serie di corpi apparentemente senza vita, con macchie di sangue. I due video non sono stati al momento verificati da nessuna autorità e da nessun media.

L'episodio sarebbe avvenuto a Makiivka, un villaggio nella regione orientale di Lugansk riconquistato nei giorni scorsi dall'esercito ucraino. Mosca ha chiesto "un'indagine internazionale" avvertendo che "Zelensky e i suoi complici saranno ritenuti responsabili" e accusando gli occidentali di chiudere un occhio sugli abusi commessi dagli ucraini. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha fatto sapere che sta esaminando i video, chiarendo che "le accuse di esecuzioni sommarie dovrebbero essere prontamente, pienamente ed efficacemente indagate, e tutti gli autori ritenuti responsabili".