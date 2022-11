India, c'è un coccodrillo sulla porta di casa: le immagini della cattura del rettile

Brutta disavventura per un residente nel villaggio di Thathampettai, nello stato indiano di Tamil Nadu, quando al rientro in casa si è trovato sull'uscio un coccodrillo. Non sapendo cosa fare, una donna ha chiesto aiuto alle autorità locali. Le forze di polizia e la squadra di soccorso forestale sono arrivate sul posto e hanno catturato il rettile per poi rilasciarlo in una foresta nelle vicinanze.