India, il momento in cui cede la cava di pietra: le terribili immagini del crollo

Si stimano almeno 15 morti nel crollo di una cava di pietra nel distretto di Hnahthial, nello stato indiano di Mizoram. L'incidente, avvenuto qualche giorno fa, è documentato da queste terribili immagini che mostrano il momento esatto in cui un'enorme porzione di cava è improvvisamente crollata. Chi può si mette in salvo, mentre coloro che si trovano più vicini alla zona investita dal crollo non ce l'hanno fatta: sono rimasti sepolti. Finora le autorità hanno recuperato una decina di corpi, mentre altri mancano all'appello. Stando alle testimonianze degli abitanti della zona, la tragedia si è consumata subito dopo il rientro degli operai dalla pausa pranzo. La cava di pietra, appartenente a una società privata, si trova a circa 160 km dalla città di Aizawl ed è attiva da due anni e mezzo. Al momento l'estrazione della pietra è destinata alla realizzazione di un'autostrada nelle vicinanze.