Influenza, Anelli: “Livello di pre-allerta, la diffusione del virus procede rapidamente”

Per l'epidemia influenzale "siamo a livelli di pre-allerta. La diffusione del virus procede rapidamente”, quindi "l'uso della mascherina per contrastare i contagi, proteggersi e proteggere, è sicuramente un aiuto validissimo". Ad affermarlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che consiglia l'utilizzo della mascherina anche per contrastare l'epidemia influenzale che quest'anno si presenta con una curva che fa presagire "un inedito picco anticipato a Natale".

"7 cittadini su mille in questo momento sono influenzati. E nel giro di qualche settimana supereremo i 10 per mille, dunque saremmo di fronte ad una epidemia seria - rimarca - cosa che non succedeva da tanto".

L'influenza, continua Anelli, "è caratterizzata da febbre alta, anche fino a 40, dura sei-sette giorni ed è fortemente debilitante. Per contenere la diffusione di una malattia non banale, dunque, l'uso delle mascherine rappresenta uno strumento utile, visto che il virus si trasmette, come abbiamo imparato con il Covid, con le goccioline che possono essere diffuse parlando e anche a lunghe distanze con un semplice starnuto", conclude.