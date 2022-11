Frana a Casamicciola, De Luca: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare"

"Dal governo ci aspettiamo la nomina di un commissario straordinario anche per l'aspetto idrogeologico, lo stato di calamità e fondi aggiuntivi". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervistato a Rai News su quanto si attende dal governo dopo la frana a Casamicciola. De Luca ha voluto anche ringraziare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "per la vicinanza alla popolazione colpita".

"Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vanno demolite", ha detto De Luca a proposito della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio.

"Siamo stati penalizzati da una legislazione nazionale farraginosa molto diversa da quella adottata per il post terremoto del centro Italia", ha detto ancora il governatore della Campania a proposito dei provvedimento seguiti al sisma di 5 anni fa. "Nel 2019 è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e ciò ha complicato la situazione per Ischia ora il piano di ricostruzione va approvato entro la fine dell'anno: prevede delocalizzazioni e interventi sull'assetto idrogeologico", ha aggiunto.