Covid, Ema: "Una nuova ondata in arrivo nelle prossime settimane"

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) avverte: nelle prossime settimane ci sarà una nuova ondata di Covid in Europa.

"Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all'immunità conferita dalla vaccinazione, dall'aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili" ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). Inoltre, la stagione influenzale alle porte rischia di aggravare la situazione.

Le nuove varianti

Bq1.1 e Xbb sono le varianti maggiormente circolanti in questo periodo, tendono a diffondersi rapidamente, quindi sembrano avere un alta potenzialità di trasmissione ma non è chiaro quanto siano aggressive e virulente. In particolare “Xbb, particolarmente circolante in Asia, è la variante più distante dal punto di vista immunologico, per cui la seguiamo con grande attenzione perchè è la più immunoevasiva che si potrebbe diffondere” ha spiegato Cavaleri.

Vaccini

Nonostante i vaccini non siano in grado di prevenire l’infezione “Ci aspettiamo che i vaccini siano in grado di proteggerci dalla malattia grave, dall’ospedalizzazione e quindi è molto importante vaccinarsi per chi ha fattori di rischio” ha continuato.

Anticorpi monocolonali

“Purtroppo quello che abbiamo visto è un’erosione progressiva dell’efficacia dell’attività neutralizzante di tutti gli anticorpimonoclonali che abbiamo a disposizione- ha aggiunto -Stiamo lavorando per capire come approvare anticorpi monoclonali di seconda generazione efficaci anche contro questo tipo di varianti”.

Nuova ondata e bambini

“Il virus circolerà anche nelle fasce di età più basse, è inevitabile,- ha precisato il responsabile della strategia vaccinale- sappiamo che i vaccini anche nei soggetti pediatrici sono in grado di prevenire la malattia grave, per cui sono consigliabili nei bambini con fattori di rischio. Campagne vaccinali di più ampio spettro non sono la priorità”, ha precisato.

Sulla commissione di inchiesta Covid

Il Presidente del consiglio Giorgia Meloni ha annunciato una commissione di inchiesta per far luce sull’emergenza Covid. “E’ molto importante capire come poter migliorare i meccanismi di prevenzione e di risposta di fronte ad un’emergenza come la pandemia” ha commentato Cavaleri.