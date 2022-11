iPhone Pro e Pro Max a rischio: la dipendenza dalla Cina sta diventando la piaga di Apple

Sono le immagini, quelle che riescono a varcare i confini cinesi, a restituire quanto sta avvenendo alla Foxconn: una multinazionale taiwanese che assembla la quasi totalità della produzione degli iPhone di fascia alta. Le rivolte, non a Taiwan, ma in Cina, a Zhengzhou, dove c'è la succursale, ovvero la “City Apple”, sono il nodo che attanaglia l'azienda Usa. La Apple non dorme sonni tranquilli da quando il governo cinese ha imposto la “tolleranza zero” con lo scopo di fronteggiare l'emergenza di Covid che sta dilagando nel Paese. Qui sono prodotti i celebri iPhone Pro di Apple, gli smartphone di punta, i premium, della società di Cupertino.

L'annuncio di Apple di spostare parte della produzione in India, ci vorranno anni prima di raggiungere i livelli cinesi, non preoccupano quanti stanno vivendo un dramma umano: restare confinati in fabbrica per evitare di contagiare i familiari. E al Covid, o meglio alla gestione dell'epidemia, si sommano la carenza di cibo e i problemi relativi ai salari. Ciò che viene chiesto ai lavoratori è di restare a Zhengzhou: ovvero vivere nel proprio alloggio e lavorare. Ovviamente, la richiesta ha retto fin troppo, poi la frustrazione è diventata rabbia e queste immagini ne sono l'emblema. Situazione analoga, tra l'altro, che si registra nel resto del Paese. Intanto i numeri diffusi da Bloomberg rendono l'idea sulle conseguenze delle agitazioni degli operai di Foxconn. Per gli iPhone 14 Pro e Pro Max è previsto un calo della produzione di oltre 6 milioni di telefoni premium. Carenza che a detta di Foxconn sarà colmata già nel 2023. In pochi ci credono e intanto gli obiettivi Apple sono stati rivisti: la produzione è scesa da 90 a 87 milioni di unità. A risentirne è anche il titolo che a Wall Street perde il 2%.