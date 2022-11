Iran: arrestata attrice per aver postato un video a capo scoperto

Aveva pubblicato su Instagram un video in cui, senza velo, esprimeva solidarietà alle proteste in corso in Iran, ammettendo anche di sapere che poteva essere il suo "ultimo post": poche ore dopo, l'attrice Hengameh Ghaziani è stata convocata in procura e poi arrestata. A riferire l'accaduto, i media statali, mentre gli account di attivisti per i diritti umani in Iran si sono riempiti di denunce dell'ennesimo arresto.Ghaziani aveva criticato la dura repressione delle manifestazioni da parte del regime e nel suo ultimo post aveva promesso: "Sarò con il mio popolo fino al mio ultimo respiro".

La procura in Iran aveva in precedenza convocato alcuni vip e celebrità, fra cui alcuni personaggi del mondo del calcio, perché rispondano dell'accusa di aver diffuso sui social media "commenti falsi, non documentati e provocatori" in appoggio alle proteste che da oltre due mesi attraversano il Paese dopo la morte in custodia della polizia di Mahsa Amini, arrestata per aver indossato in modo non ortodosso il velo.

Fra le persone raggiunte dal mandato di comparizione figurano le attrici Elnaz Shakerdoust, Mitra Hajjar, Baran Kowsari, Sima Tirandaz e Hengameh Ghaziani, i due ex parlamentari riformatori Parvaneh Salahshouri e Mahmoud Sadeghi e l'ex allenatore della squadra di calcio del Persepolis Yahya Golmohammadi. La Ghaziani ha mandato di recente un filmato in cui compare senza velo sullo sfondo di musiche che inneggiano alla libertà delle donne.