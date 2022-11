Iran, canti all’aeroporto per i campioni di beach soccer solidali con la protesta

La nazionale iraniana di beach soccer è rientrata in patria sotto rigide misure di sicurezza. Secondo quanto riportano Radio Farda e Bbc né i famigliari dei giocatori né i giornalisti hanno potuto avvicinarsi alla squadra. Alcuni video condivisi sui social media mostrano la folla che canta all'esterno dell'aeroporto internazionale di Bushehr. Altri resoconti pubblicati su Twitter parlano dell'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per disperdere i giovani accorsi per celebrare i giocatori.

A Dubai durante la finale della Emirates Intercontinental Cup vinta contro il Brasile i calciatori iraniani si erano prima rifiutati di cantare l'inno nazionale, poi uno di loro, Saeed Piramoon, ha esultato mimando il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli , il segno diventato simbolo della solidarietà alla protesta divampata in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata e finita in coma per le percosse subite dalla polizia morale.

L'Iran ha battuto il Brasile 2 a 1 e si è aggiudicato il trofeo per la quarta volta. Da Teheran tuttavia le reazioni non hanno tardato ad arrivare. La tv di Stato ha interrotto la diretta dopo gli inni e il comitato di Beach soccer della Federcalcio iraniana ha fatto sapere che chi ha tenuto comportamenti politici in campo subirà le conseguenze previste dai regolamenti. Alla cerimonia di premiazione i giocatori iraniani hanno alzato in silenzio il trofeo senza esultare.