Iran. La sfida silenziosa delle attrici senza velo

Un gruppo di attrici, attori e registi iraniani si è riunito per esprimere il proprio sostegno alle manifestazioni che da settimane nel loro paese stanno sfidando il potere degli Ayatollah. Una rivoluzione innescata dalla protesta per l'uccisione di Mahsa Amini il 16 settembre scorso, la ventiduenne curda iraniana deceduta dopo essere stata arrestata perché non indossava correttamente il velo, e ridotta in coma dalle percosse della polizia morale.

Il breve video mostra l'attrice e regista Soheila Golestani che cammina in un parco con la testa scoperta, si ferma ai piedi di una scalinata al centro dell’inquadratura e fissa l’obiettivo della telecamera. A lei si uniscono altre otto donne e quattro uomini, che assumono la stessa posa, senza dire una parola.

L'attrice ha pubblicato il video sul suo account Instagram scrivendo: “Lo spettacolo è finito e la verità viene rivelata. I nostri veri eroi sono quelli senza nome. Non rimettiamo in evidenza i nostri errori. Ancora una volta proviamo e impariamo... Ci sono innumerevoli modi e molta speranza in un nuovo giorno”.

Il video è stato pubblicato anche dal regista Hamid Pourazari, presente nel parco, insieme alle altre attrici e agli altri attori che compaiono nel video, secondo quanto riporta l'Iran Wire, sito web di notizie con sede a Londra.

