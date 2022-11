Iran, la campionessa di tiro con l'arco sale sul podio e si toglie il velo

Ancora un video che circola in rete. Ancora un video che vuole arrivare ovunque nel mondo per superare la censura e la repressione del regime di Teheran. Ancora un gesto che arriva dal mondo dello sport.

Semplici gesti simbolici che però hanno la forza della lotta per la liberà e i diritti contro il regime iraniano. Mentre il popolo si mobilita nelle piazze, gli sportivi usano la visibilità delle loro imprese per schierarsi dal lato della protesta.

Oggi è la volta di Parmida Ghasemi, un campionessa di tiro con l'arco. Le immagini arrivano dall'Iran. Lei sale sul podio dopo aver vinto e lascia cadere il velo. Nel video si sentono le persone che urlano a sostegno del suo gesto.

Gli atleti della nazionale di pallanuoto non hanno cantato l'inno prima della sfida dei Giochi asiatici.

Lo stesso gesto era stato compiuto dalla nazionale di beach volley, al punto che la tv iraniana ha deciso di interrompere la diretta tv. Inoltre, subito dopo il gol decisivo, un giocatore ha esultato mimando il gesto del taglio dei capelli, ormai simbolo della protesta per la libertà delle donne iraniane.

Inoltre, una atleta della nazionale di pattinaggio di velocità si è presentata alla premiazione di una gara che si è svolta a Istanbul in Turchia con la testa scoperta e una maglietta nera con scritto "Iran" in farsi. Anche se poi ha dichiarato che in realtà il velo le è "caduto inconsapevolmente" mentre toglieva il caschetto delle gare per salire sul podio.

La stessa giustificazione addotta da un'altra atleta iraniana di arrampicata, che dopo aver gareggiato senza velo ha affidato a un post su instagram la sua spiegazione: “Per via del poco preavviso ricevuto dagli organizzatori per il mio turno di gara, mi sono presentata involontariamente senza velo”.